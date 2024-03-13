MAK Danışmanlık'ın sahibi Kulat'tan dikkat çekici anket değerlendirmesi

Önceki gün 30 büyükşehir anketini açıklayan MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Anadolu’da AKP’ye ciddi zarar verdiğini söyledi. "Çok değişik bir seçim" diyen Kulat, Cumhur İttifakı'na dair tespitlerde bulundu.

Önceki gün 30 büyükşehir anketini açıklayan MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, anket üzerinden tespit ve görüşlerini sıraladı.

Kulat, "Türkiye ortalamasına bakıldığında Cumhurbaşkanlığında yüzde 52 oy alan Cumhur İttifakı’nın oylarının 45’in altına düşme ihtimalini görüyorum" dedi. Kulat buna gerekçe olarak da Yeniden Refah Partisi'nin AKP'ye verdiği zararı gösterdi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e 30 kentte gerçekleştirdikleri anketi değerlendiren Kulat, Cumhur İttifakı'na dair şu tespitlerde bulundu:

'YRP ÖZELLİKLE ANADOLU’DA AKP’YE CİDDİ ZARAR VERİYOR'

“AKP-MHP bir blok. Ama burada bir şey daha ortaya çıktı: YRP özellikle Anadolu’da AKP’ye ciddi zarar veriyor. Büyükşehir dışındaki illeri çalışıyoruz şu anda; pek çok yerde seçimi alabilme veya zorlama durumu da var. İYİ Parti geçen dönem tek bir büyükşehir almamıştı. Oy oranını ancak muhafaza edecek İYİ Parti. Ordu’da alıyor, Nevşehir’de, Iğdır’da şanslı görülüyor. Çok değişik bir seçim. Türkiye ortalamasına bakıldığında Cumhurbaşkanlığında yüzde 52 oy alan Cumhur İttifakı’nın oylarının 45’in altına düşme ihtimalini görüyorum. AK Parti yüzde 35 almıştı, MHP’nin oyu vardı. Birçok yerde MHP’nin, AKP’nin adaylarını desteklediği ve YRP’nin ittifaktan koptuğu için oylarının yüzde 45’in altına düşeceğini düşünüyorum.”

“Ekonomi şüphesi her dönem etkili olmuştur ama bu dönem daha yakıcı” diyen Kulat, “AK Parti’nin en sadık seçmen grubu olan yaşlı seçmen grubunda öfke var. Öfke sadece para verilmemesi üzerine değil. Dengesiz dağılımla da ilgili. Memur emeklilerine fazla verilmiş de işçi emeklisine az verilmiş. İnsanlar fakirlikte eşitliğe bir şey demiyor ama fakirlikte dengesiz dağılım olunca öfke var. Belli bir kesimin diğer bir kesimden daha az pay aldığını görüyorlar ve kızgınlar” ifadelerini kullandı.