Kongo hükümeti darbe iddialarını yalanladı

Kongo İletişim ve Medya Bakanı Thierry Moungalla, sosyal medyada Kongo’da askeri darbe olduğu yönünde çıkan iddiaları yalanlayarak, “Hükümet bu sahte haberleri yalanlıyor. Kamuoyuna hakim olan sükunet konusunda güvence veriyoruz” dedi.

Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso’nun Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu için ABD’nin New York kentine gitmesinin ardından sosyal medyada çıkan “Kongo’da darbe iddiaları” hükümet tarafından yalanlandı.

Kongo İletişim ve Medya Bakanı Thierry Moungalla yaptığı açıklamada, Kongo’da askeri darbe olduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurgulayarak, ülkenin başkenti Brazavil’de askeri darbe olduğu yönündeki haberleri “hayali” olarak nitelendirdi. Moungalla, “Hükümet bu sahte haberleri yalanlıyor. Kamuoyuna hakim olan sükunet konusunda güvence veriyoruz ve halkı sakin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye davet ediyoruz” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı haberlerde, Nguesso’nun ABD ziyaretini fırsat bilen bazı askeri grupların başkentteki kilit öneme sahip kurumlara el koyduğu ve askeri darbe yaptığı öne sürmüştü.