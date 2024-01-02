Konteyner kentte yangın paniği

Haber Merkezi

Malatya'da, konteyner kentte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi. Depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alarak söndürdü. Konteynerde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Öte yandan bu ay en az 4 konteyner kent ve çadırda yangın çıktı. Yangından en az 4 depremzede etkilendi.