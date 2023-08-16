Konut fiyatlarında yıllık bazda büyük artış!

Türkiye'de konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 96 oranında artış gösterdi. İstanbul'da fiyat artışı yüzde 85.1, Ankara'da yüzde 106 ve İzmir'de yüzde 100 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin 'Konut Fiyat Endeksi' sonuçlarını paylaştı.

Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatları 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4.8 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 95.9 oranında, reel olarak ise yüzde 38 oranında arttı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 4, 5 ve 4.9 oranlarında artış gözlendi.

Üç büyük şehirde, yıllık bazda artış İstanbul'da yüzde 85.1, Ankara'da yüzde 106 ve İzmir'de yüzde 100 olarak gerçekleşti.