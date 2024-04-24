Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu: 2019'dan bu yana bir ilk
Konut fiyatları, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2.2 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 58.3 oranında yükseldi. Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yurttaşın konuta erişememesi gibi nedenlerle yıllık fiyat artışı, Aralık 2019'dan bu yana ilk kez yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.
Konut Fiyat Endeksi (KFE), Şubat 2024’te aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 58,3 artışla 1216 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 1216 oldu.
KFE, şubatta yıllık bazda yüzde 58,3 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 5,1 oldu.
3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ DEĞİŞİM ORANLARI
Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,5, 2,0 ve 1,6 artış görüldü.
Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 45,6, Ankara'da yüzde 72,9, İzmir'de yüzde 57,4 yükseldi.
FİYAT ARTIŞI 2019'DAN BU YANA İLK KEZ ENFLASYON ALTINDA
Yıllık fiyat artışı Aralık 2019'dan bu yana ilk kez yıllık enflasyonun gerisinde kaldı. Şubat ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak kaydedilmişti.
Şubat ayında konut fiyatlarında görülen yıllık artış Aralık 2021'den bu yana en düşük yıllık artış olarak kaydedildi. Konut fiyatlarında yıllık artış Eylül 2022'de yüzde 189,1 ile rekor seviyeye yükselmişti.
Ülkede yaşanan ciddi barınma krizi, maliyet artışları ve kredi faizlenin yükselmesi gibi pek çok faktör yurttaşın konuta erşimini kısıtlıyor.