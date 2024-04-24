Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu: 2019'dan bu yana bir ilk

Konut fiyatları, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2.2 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 58.3 oranında yükseldi. Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yurttaşın konuta erişememesi gibi nedenlerle yıllık fiyat artışı, Aralık 2019'dan bu yana ilk kez yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Şubat 2024’te aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 58,3 artışla 1216 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 1216 oldu.

KFE, şubatta yıllık bazda yüzde 58,3 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 5,1 oldu.

3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ DEĞİŞİM ORANLARI

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,5, 2,0 ve 1,6 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 45,6, Ankara'da yüzde 72,9, İzmir'de yüzde 57,4 yükseldi.