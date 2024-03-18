Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu

Konut Fiyat Endeksi ocakta yüzde 2,3 arttı. Konut fiyatlarındaki artış oranı; yıllık bazda, nominal olarak yüzde 68, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında yükseldi.

Ekonomi 18.03.2024 10:25 Giriş: 18.03.2024 10:25

Güncelleme: 18.03.2024 10:29 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos