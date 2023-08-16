Konut kiralamada yeni dönem: Ev sahipleri 2 şart sunuyor

İstanbul'da ev sahipleri, kira bedellerini 1 yıllık peşin talep ediyor. Bununla birlikte kiracılara tahliye taahhütnamesini şartı koşuyor.

Kiralık konut fiyatlarındaki artışla birlikte kiracılar uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanıyor.

Ev sahipleri ile kiracılar arasında fiyatlarla ilgili sıkıntılar gündemdeki yerini korurken, İstanbul'da enflasyona karşı korunmayı amaçlayan ev sahipleri konutlarının kira bedellerini yıllık olarak talep etmeye başladı.

YILLIK PEŞİN KİRALAMALARDAKİ ARTIŞ YÜZDE 10’NU BULDU

Gayrimenkul sektörünün durgun devam ettiğini belirten emlakçı Şerafettin Başaran, "Kira ödemelerinde, yıllık isteyen ev sahipleri oluyor. Bunun nedeni ise enflasyon sebep oluyor. Genelde peşin ödemeli kiralarda eşyalı ve rezidans daireler talep görüyor. Şu anda bir ay içerisinde 2 tane kiralık daire vermişiz. Ev sahipleri genelde memurlara vermek istiyorlar. Tabi yıllık ödemelerde dairenin kirası 15 bin TL ise 14 bin TL’ye indirme durumu oluyor. Yıllık peşin kiralamalardaki artış geçtiğimiz yıllara göre ise yüzde 10’nu bulmuş durumda" dedi.

BİR DİĞER ŞART TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Konut kiralamalarında deyim yerindeyse bir diğer aşama ise tahliye taahhütnamesi. Ev sahipleri kontratı imzalamadan önce istenildiği takdirde evi boşaltmasını talep etmek için kiracıdan tahliye taahhütnamesi istiyor.

Başaran, son dönemde bu yönde taleplerin arttığını belirterek, "Satılık daire fiyatları yüksek o yüzden çok fazla talep olmuyor. Kiralıkta ise talep devam ediyor. Daireyi kiraya verdiğimiz zaman, kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi istiyoruz" diye konuştu.