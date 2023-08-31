Konya'da kayıp olarak aranan kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan Ali Türkkol’un, arazide kullandığı otomobilin yanında kolundan ve boğazından bıçaklanmış halde cansız bedeni bulundu.

Konya'da kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Ali Türkkol, bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Karapınar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Salur mevkisinde bir süredir kayıp olarak aranan Ali Türkkol, bugün saat 02.00 sıralarında babasına ait otomobilin yanında hareketsiz yatarken bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sol kolu ve boğazında bıçak yarası bulunan Türkkol'un öldüğünü belirledi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.