Konya Karatay'daki belediye binası yangını kontrol altına alındı

Konya Karatay Belediyesi'nin hizmet binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yangının yemekhane bölümünde öğlen yemeğini hazırlayan personel tarafından fark edildiğini söyledi.

Konya'da Karatay Belediyesi'ne ait hizmet binasında yangın çıktı.

Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Aziziye Mahallesi’ndeki hizmet binasının çatı katında yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen 7 itfaiye aracı ve çok sayıda ekip yangını söndürdü.

Kılca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemizin çatı bölümünün bir kısmında yangın meydana geldi. Hamdolsun erken farketmemiz ve hızlı müdahale ile şu anda durum kontrol altında. Allah beterinden korusun."

Belediyemizin çatı bölümünün bir kısmında yangın meydana geldi.



Hamdolsun erken farketmemiz ve hızlı müdahale ile şu anda durum kontrol altında.



Allah beterinden korusun. — Hasan KILCA (@hkilca) October 24, 2023

MADDİ HASAR VAR

Kılca, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada ise yangının yemekhane bölümünde öğlen yemeğini hazırlayan personel tarafından fark edilmesi üzerine hemen olay yerine geldiklerini söyledi.

Kılca, ilk andan itibaren yangın söndürme çalışmalarına hızla başladıklarını belirterek, "Muhtemelen yemekhane bölümümüzün baca kısmından çatıya sıçradığı tahmin edilen yangına önce personelimiz müdahale etmiş, söndüremeyince itfaiyeye haber vermişler. Şu anda itfaiyemiz büyük ölçüde yangını kontrol altına aldı. Çatı bölümümüzde maddi hasar var. Hamdolsun kimseye bir şey olmadı. Önemli olan, cana bir şey gelmesin. Geçmiş olsun diyorum. İnşallah kısa süre içerisinde söndürülecek. Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yapıyor. Ben itfaiye ekibimize, Büyükşehir Belediyemize tüm personele teşekkür ediyorum bu güzel çalışmaları için. Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüleceğini ümit ediyoruz inşallah" diye konuştu.