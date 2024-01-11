Konyaspor, Hakan Keleş ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş'le yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş’le yolların ayrıldığını açıkladı.

Konyaspor Kulübü’nden “Teşekkürler Hakan Keleş” başlığıyla yapılan açıklamada:

“Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Hakan Keleş ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

"GEREĞİ NEYSE YAPACAĞIM"

Konyaspor, dün deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’ye 7-1’lik skorla mağlup olduktan sonra maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş basın toplantısında açıklamalarda bulunmuş, “Çok üzüntülüyüm. Yakışmadı, ne bana ne Konya camiasına. Benim çalıştığım takımlarda bu tür sonuçları hazmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım.” ifadelerini kullanmıştı.