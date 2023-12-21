Köpeği öldürülen yurttaş: Bir belediye çalışanı 'Ben vurdum' dedi

Afyonkarahisar'da beslediği köpeği evinin önünde havalı tüfekle vurularak öldürülen vatandaş şikayetçi oldu. Köpeğin sahibi, hayvanın belediye personeli tarafından vurulduğunu öne sürdü. Koç, “Kahvehaneye gittim ve orada belediye personeli vardı. Onlara ‘benim köpeğimi bugün kim vurdu’ diye sordum. İçlerinden birisi ‘köpeği ben vurdum’ dedi. Ben de tekrar karakola gelip durumu anlattım.” dedi.

Afyonkarahisar'da beslediği köpeği evinin önünde havalı tüfekle vurularak öldürülen vatandaş şikayetçi oldu. Köpeğin sahibi, hayvanın belediye personeli tarafından vurulduğunu öne sürdü.

Olay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde yaşandı. Beldede yaşayan Uğur Koç, sabah erken saatlerde köpeğinin mamasını verdikten sonra belde merkezine gitti. Öğle saatlerinde koyunlarının yemini vermek için geri gelen Koç, köpeğinin evin önünde hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Ardından köpeğin vücudunda kan izleri olduğunu fark eden Koç, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede hayvanın havalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayın ardından Koç, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.



"İÇLERİNDEN BİRİ 'BEN VURDUM' DEDİ"

Olay sonrası konuşan Koç, köpeğinin kimseye zararının olmadığını kaydederek, hayvanın belediye görevlileri tarafından vurulduğunu öne sürdü. Koç, “Evden çarşıya giderken köpeğim yaşıyordu ve köpeğimin kimseye zararı yoktu. Geri geldiğimde köpeği evin önünde ölü olarak gördüm. Jandarmaya gittim ve köpeğimin vurulduğunu söyleyerek şikayetçi oldum. Bunun üzerine jandarma gelip inceleme yapıp, ifademi aldı. Sonra kahvehaneye gittim ve orada belediye personeli vardı. Onlara ‘benim köpeğimi bugün kim vurdu’ diye sordum. İçlerinden birisi ‘köpeği ben vurdum’ dedi. Niye vurdun diye sordum cevap vermedi. Ben de tekrar karakola gelip durumu anlattım. Belediye, jandarma ya da bir başka kurum köpek vurmaz ya da ‘vur’ demez. Köpeklerin vurulmasına karşıyım. Köpekler barınaklara teslim edilmeli” dedi.

Olay sonrası jandarma tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği belirtilirken, Özburun Belediyesi'nden ise açıklama yapılmadı.