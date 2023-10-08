Köpekleri ölünce veterinerleri darbettiler: Stajyer öğrenci kalp krizi geçirdi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne (OMÜ) bağlı hayvan hastanesinde Z.H. ile A.K., tedavi için getirdiği köpeklerini öldürdüğünü öne sürdükleri 2 veteriner hekim ve 3 stajyer öğrenciyi darbetti. Stajyer öğrencilerden biri kalp krizi geçirirken, iki veteriner hekim ve iki öğrenci de yaralandı. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Güncel 08.10.2023 00:16 Giriş: 08.10.2023 00:16

Güncelleme: 08.10.2023 00:22 Kaynak: DHA

A- A A+