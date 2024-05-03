Korhan Berzeg'in ölümünde sırtlan saldırısı ihtimali

Balıkesir’de yaklaşık 1 sene önce kaybolan ve kendisine ait kemikler bulunan ekonomist Korhan Berzeg'in ölümüne dair sırtlan saldırısı ihtimali gündeme geldi.

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in akıbetine yönelik araştırmalar sürüyor.

Berzeg’in kemiklerine daha önce 9 kez taranan alanda ulaşıldığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla netleşecek olan Korhan Berzeg’e ait 12 kemik ve kafatası toprağa verilecek.

Berzeg'in ölümüne dair hayvan saldırısı ihtimali üzerinde de duruluyor. Bölgenin sırtlanların üreme alanı olması, bu ihtimalin gündeme gelmesine neden oldu. Bulunan kemikler üzerinde diş izi olup olmadığına bakılacak.

HAYVAN SALDIRISI İHTİMALİ

Berzeg'in, köpeğiyle yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan kıyafetleri ile kişisel eşyalarından bazılarının parçalanıp yırtılmış olması, hayvan saldırısı ihtimalini güçlendiriyor. Aynı bölgede kemik parçalarının bulunması, kafatasının ve iskelet bütünlüğünün bulunmaması, cesedin hayvanlar tarafından parçalanıp dere kenarına getirilmiş olma ihtimalini gündeme getirdi.

Kemiklerin yabani hayvanlar tarafından dere kenarına taşınmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler Gelgeç Mahallesi’ndeki su hattının başlangıcından Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisine doğru arama yaptı. Bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu belirtildi.

Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde toplu taşıma kartı yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1’i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

Çalışmalarda Berzeg kaybolduktan 312 gün sonra bulunan kafatası parçaları ve kemik parçaları ile kıyafetler DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Berzeg’in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma çok yönlü yürütülürken, hayvan saldırısı ve cinayet ihtimalini değerlendiren yetkililer, bundan sonraki süreçte istihbari çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Ekonomist Korhan Berzeg’e ait kemik ve giysi parçalarının bulunduğu bölgede, jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde 7 gün boyunca süren arama çalışmaları sona erdi.