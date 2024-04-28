Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen kafatası kemikleri bulundu

Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kafatası kemikleri bulundu.

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu ve Gelgeç Mahallesi arasındaki dere yatağında kayıp ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu tahmin edilen kafatası kemikleri bulundu.

Bugün Gönen’in Armutlu ve Gelgeç Mahallesi arasında bulunan dere yatağında arama çalışmalarını yoğunlaştıran 60 kişilik ekip, 3 kadavra arama köpeği eşliğinde dere yatağını çit taraflı olarak arama çalışmalarına devam etti.

Çalışmalar neticesinde ilk bulunan kemik parçaları ve giysi parçalarının 3 kilometre uzağında yeni bulgulara ulaşıldı.

Ekipler, Korhan Berzeg’in kafatasına ait olduğu düşünülen 4 parça daha kemik buldu.

Berzeg'in evine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan kemik parçalarının kendisine ait olduğu da yapılan DNA testleri sonucu dün ortaya çıkmıştı.