Korku nelere kadir!

Perinçek’in dolandırıcılıktan yargılanan danışmanı Emin Adanur, hapse gireceğini anlayınca geri adım attı. Daha önce kendisine iftira atıldığını iddia eden Adanur mahkemede, “Mağdurların zararını karşılayacağım” dedi.

İsmail ARI

Milyonlarca lira topladığı yurttaşlara evlerini teslim etmeyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanı Emin Adanur’un Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 4’üncü duruşması yapıldı.

Savcı mütalaasında, “Nitelikli dolandırıcılık suçundan” yargılanan Emin Adanur’un 33 mağdur yönünden cezalandırılması istenildi. Adanur her bir mağdur için ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Birden fazla daire alan şikâyetçi mağdurlar yönünden ise cezanın daha da ağırlaştırılarak verilmesini istedi.

Onlarca yıl hapis cezası istenen Adanur ise “Mağdurların zararını gidermek istediğini belirterek, gelecek celseye kadar zararı giderebilmesi için kendisine süre verilmesini” istedi. Yani Adanur ya mağdur ettiği yurttaşlara parasını geri verecek ya da evlerini teslim edecek. Duruşma, 26 Nisan’a erteledi.

2021 yılında ev sahibi olma hayali ile eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur’a yüzbinlerce lira ödeyen yurttaşlara evleri teslim edilmedi. Konut mağdurları, dairelerinin üç kişiye birden satıldığını ileri sürüyor. Yaklaşık 10 suçtan hüküm giyen, birçok suçu işlediği iddiasıyla da yargılanan Adanur’un AKP'li eski bakan Faruk Çelik tarafından desteklendiği belirtiliyor.

2023’ün Şubat ayında Vatan Partisi’ne üye olan Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanlığı'na atanmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise "Emin Adanur’un dolandırıcı olmadığını" savunmuştu.

Ayrıca Adanur’un CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Bozbey ve ailesiyle ticari ilişkileri olduğu da iddia ediliyor.

VALİYİ DE ZİYARET ETTİ

İnci Sözlük ile Uludağ Sözlük’ün de ortakları arasında yer aldığı bilinen Adanur’u 1 Eylül’de Bursa Valisi Mahmut Demirtaş makamında ağırladı, Vali Demirtaş ziyareti, “Basın mensubu Emin Adanur ve beraberindekiler ile Kadir Yılmaz'ı misafir ettik” açıklaması ile sosyal medya hesabından duyurdu.