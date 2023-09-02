Koru’dan elinizi çekin

Validebağ’da otsu bitkilerin kesimine tepkiler sürüyor. Belediye önünde eylem yapan Validebağ Gönüllüleri yapılan işlemin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti.

Haber Merkezi

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin uzun yıllardır imara açmaya çalıştığı 1. derece sit alanı Validebağ Korusu’nda Koruma Kurulu kararına karşın ot biçme işlemine tepkiler sürüyor. Belediye önünde açıklama yapan Validebağ Gönüllüleri, “Validebağ Korusu’yla uğraşmaktan vazgeçin” dedi.

Önceki gün korudaki kesim üzerine bölgeye giden Avukat Onur Cingil, yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Kesimi görüntüleyen Cingil, “Koruda’, Koruma Kurulu kararına rağmen kontrolsüz bir şekilde biçme işlemi yapılıyor. Bu işlem için Kurul Kararı gerekiyor. Görüntülerle sabit sararmış otlar değil yeşil canlı otlar, yaşam biçiliyor” dedi. Bunun üzerine yıllardır Validebağ Korusu’nu belediyeden korumaya çalışan Gönüllüler ekibi dün basın açıklaması düzenledi. Belediye önünde eylem yapan Validebağ Gönüllüleri adına açıklamayı okuyan Şengül Kılıç, yangın bahanesiyle korudaki otsu bitkilerin kesildiğini belirtti. Kılıç, kesime neden tepki gösterdiklerini şu şekilde sıraladı:

- “Orman yangınlarını otsu bitkiler çıkarmaz, insanlar çıkarır.

- Ot diyerek küçümsediğiniz otsu bitkiler, korunun eko sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. İçinde ve altında kuşlar, kirpiler, kaplumbağalar, kertenkeleler, kelebekler, çekirgeler ve daha pek çok börtü böcek yaşar. İnsanlar nasıl evlerde yaşarlarsa, bu canlılar da otsu bitkilerin arasında yaşarlar, beslenirler ve ürerler.

- Otsu bitkiler ayrıca toprağı ve ağaçların diplerini güneş ışığından koruyarak nem kaybının daha az olmasına katkıda bulunurlar.”

BELEDİYE ÇÖP TOPLASIN

Koruma Kurulu kararı olmadan otların kesiminin yasak olduğunu hatırlatan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: “Validebağ Korusu’nda çöpler dağ gibi yığılmış, rüzgarla her tarafa dağılmış durumda. Belediye bunları görmüyor bile, varsa yoksa otsu bitkileri biçme peşinde. Çöplerin toplanması için 25 yıl boyunca belediyeye defalarca yazı yazdık. Ne bunlara cevap verildi, ne de çöpler toplandı. Çöpleri hep biz topladık, toplamaya da devam ediyoruz. Belediyenin asli görevi çöp toplamaktır, otsu bitkileri biçmek değil. Validebağ Korusu, Üsküdar Belediyesi’ne rağmen yeşil kalacak, doğal kalacak, koru kalacak."