Koruma kararı çare olmuyor

Kadınların şiddete karşı başvurdukları koruma kararı etkisiz kalıyor. Son 2 yılda korunan 70 kadın katledildi.

İlayda KAYA

Erkek şiddeti can almaya devam ediyor. Son 2 senede en az 70 kadın koruma kararına rağmen hayattan koparıldı. Kadınların çoğu sokak ortasında ateşli silahla öldürüldü.

İzmir’de yaşayan 29 yaşındaki Gözde Madi ise bu kadınlardan yalnızca biri.

Gözde Madi, boşanma aşamasında olduğu Serdar Karamus tarafından geçen yıl aralık ayında silahla vurularak katledildi. 3 sene evli kalan Madi’nin şiddet gördüğü için koruma kararı aldırdığı belirlendi.

Madi’nin annesi Gülhan Madi, kızının yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kızım Ekim ayında ayrılmak istediğini söyledi. 3 sene boyunca işkence görüyormuş, biz eşiyle gayet güzel anlaşıyor sanıyorduk. Kızıma türlü eziyetler yapıp, yaşadıklarını anlatmamasını istiyormuş. Bizi öldürmekle tehdit etmiş. Kendisi çalışmayıp kızımın kazandığı paranın üstüne konmuş, zorla kefil bile yapmış. Biz kızımın üzerine yıkılan borcu ödüyoruz. Kızımın eşyalarını da failin ailesi götürdü.”

Gözde Madi

Kızının kendisiyle parkta cep telefonuyla konuşurken öldürüldüğünü söyleyen anne Madi, “Telefonda konuşurken ‘Anne koş, Serdar burada’ dedi. Ben aşağı koşarken 3 kez silah patladı. Sonra bir kez daha... Kızımı, evimizin önündeki parkta katletti. Birkaç metre ileride kendini vurmuş. Hâlâ hastanede. Yoğun bakımdan çıkıp konuşmasını bekliyoruz. Tek isteğimiz cezasını çekmesi” dedi. Kadınlara verilen koruma kararlarının etkisiz kaldığını vurgulayan Madi “2 aylık uzaklaştırması vardı. Gözde’nin 600 metre yakınına yaklaşamayacaktı. Görmesi bile yasakken kızımı katletti. Koruma kararları yalan. Koruma kararı varsa, can güvenliği yoksa benim kızımı sivil polisin getirip götürmesi lazımdı. Daha caydırıcı politikalar olmalıydı. Burada hak hukuk katilden yana işliyor” diye konuştu.