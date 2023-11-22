Köşeyi döndüler

“Toprağa bereket katmak” amacıyla kurulan GÜBRETAŞ’ın 10 kişilik üst yönetimine 1 Ocak-30 Eylül döneminde toplam 13,1 milyon TL’lik ödeme yapıldı. Ayrıca GÜBRETAŞ’ın birçok yöneticisi de çift maaşlı.

Mustafa BİLDİRCİN

Kasım 1952’de, “Türkiye tarımındaki kalite ve verimliliği artırmak, toprağa bereket katmak” amacıyla kurulan GÜBRETAŞ, AKP iktidarları döneminde, “İktidarın arpalığı” eleştirilerinin hedefi oldu. Şirket, siyasi kaygılar ile yapıldığı öne sürülen atamalar nedeniyle AKP iktidarında hemen her dönem tartışma yarattı. Kamuda birden fazla yerden maaş aldığı iddia edilen ve aylık gelirinin 100 bin TL’nin üzerinde olduğu tahmin edilen AKP’li bürokrat Hüseyin Aydın’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu GÜBRETAŞ’ın 1 Ocak-30 Eylül 2023 dönemine ait finansal tabloları ise şirket yönetimindeki isimlere sağlanan menfaatin büyüklüğünü ortaya koydu.

MENFAAT YILI 2023

GÜBRETAŞ’ın ara hesap dönemine ait finansal tabloları hazırlandı. 1 Ocak-30 Eylül dönemini kapsayan tablolarda dikkati çeken veriler yer aldı.

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’nde 2020 yılında 4 milyon 175 bin TL, 2021 yılında 5 milyon 145 bin TL, 2022 yılında 7 milyon 335 TL olan üst yönetime sağlanan fayda, 2023 yılında ise çarpıcı artış kaydetti. GÜBRETAŞ’ yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile direktörlerden oluşan 10 kişilik üst yönetimine 1 Ocak-30 Eylül 2023 döneminde sağlanan fayda mali kayıtlara, 13 milyon 159 bin TL olarak geçti.

KATLANARAK ARTAN HUZUR

Öte yandan şirkette, yöneticilere ödenen huzur hakkı ücretinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. İşçilerinin çok büyük bölümü asgari ücretle çalıştırılan GÜBRETAŞ’ta 2017 yılında 4 bin TL olan huzur hakkı ücretinde yıllara göre yaşanan değişim, şöyle kaydedildi:

• 2018: 8 bin TL

• 2019: 10 bin TL

• 2020: 12 bin TL

• 2021: 12 bin TL (Pandemi nedeniyle zam yapılmadı)

• 2022: 14 bin TL

• 2023: 18 bin TL

ÇİFT MAAŞLI BAŞKAN

10 Nisan 2023 tarihinde son şeklini alan GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Hüseyin Aydın, Yasin Ayaz, Aytaç Onkun, Hasan Dursun ve Vahit Ferhan Benli isimlerinden oluşuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifi’nde de genel müdürlük yapıyor. Yönetimdeki Yasin Ayaz, Tarım Kredi Holding Finans Grup Başkanlığı görevini de yürütürken Aytaç Onkun, aynı zamanda Şanlıurfa Bölge Birliği Bölge Müdürlüğü koltuğunda oturuyor.