Kosova Savunma Bakanı Mehaj görevinden istifa etti

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, ailevi sebeplerden ötürü görevinden istifa etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mehaj’ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Kurti, “Bugün Savunma Bakanı Armend Mehaj'ın ricası üzerine istifasını kabul ettim. Ailevi sebeplerden ötürü vazifeden affını talep etti. Bakan Mehaj'a göreve başladığı ilk günden itibaren kesintisiz çalışması, etkileyici katkısı, düzenli işbirliği ve örnek bağlılığı için teşekkür ettim" paylaşımında bulundu.

Başbakan Kurti, Mehaj’ın yerine Savunma Bakanı görevine Kosova Güvenlik Gücü’nde görevli Albay Ejup Maqedonci’nin atandığını bildirerek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Mehaj da istifa ettiğini duyurduğu paylaşımında, “Savunma Bakanı olarak inanılmaz bir yolculuğun ardından herkese şükranlarımı sunmak istiyorum. Ulusumuzun güvenliğini sağlamak için kendini işine adamış meslektaşlarımızla çalışmak bir onurdu." ifadesini kullandı.