Koydaki işgal büyüyor

Haber Merkezi

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Ayayorgi Koyu’nda yapılan tahribatın ardından şimdi de işgal söz konusu. Ayayorgi'de hazine arazileri iş makineleri ile tamamen tahrip edildikten tahribata neden olduğu belirtilen kişiler gözaltına alınmış, iş makinesine de el konulmuştu.

Evrensel’in haberine göre, Koy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ilan edildi.

Hazine arazilerini talan ederek işgal ve tahrip eden şahıslar bu defa da belediyeye ait sokağa demir kapı yaparak asma kilit taktı. Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler tepki gösterdi.