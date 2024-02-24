Köyün ‘enerjisi’ şirketlere veriliyor

Aydın’da pıtrak gibi çoğalan JES projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Kuyucak ilçesinde, önemli doğa ve tarım alanına yapılmak istenen projenin, ÇED sürecinin sonuna gelindi. Proje onaylanırsa bölge halkı dava açacak.

Gökay BAŞCAN

Tarım ve ormanlık alanları jeotermal santralların (JES) kuşattığı Aydın’da yeni bir projenin daha sonuna gelindi. Zorlu’nun, önemli doğa, tarım ve ormanlık alanda kurmak istediği JES projesine bölge halkı tepkili.

Aydın Kuyucak ilçesi Bucak Mahallesi Köycivarı Mevkii’nde, Zorlu Jeotermal Enerji Üretim A.Ş. tarafından açılmak istenen Kuyucak JES projesinin çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci devam ediyor. Ocak ayında yapılan başvurunun ÇED raporu, Kanal İstanbul, Afşin A Termik Santralı gibi birçok çevre düşmanı projede imzası bulunan Çınar Mühendislik hazırladı.

ÖNEMLİ DOĞA ALANI

Yılda 160 GWh (gigawatt) üretim yapılması planlanan santralın alanı Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli onaylı Çevre Düzeni Planı’na göre ruhsat alanının tamamı “Önemli Doğa Alanı” içerisinde kalıyor. Ayrıca alternatif olarak belirlenen JES sahası da tarım arazisi. Kuyuların açılacağı alanın bir kısmı ise orman alanı olarak geçiyor. Şirket ÇED dosyasında ağaç kesimi yapılmayacağını ve orman emvaline zarar verilmeyeceğini öne sürdü.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre proje 910 milyon TL’ye mâl olacak. Proje bedelinin yüzde 80’i krediyle karşılanacak.

EVLERİN DİBİNDE

Korunması gereken bölge alanı ayrıca yerleşim yerlerine de çok yakın. Proje kapsamında santral sahası olarak belirlenen alana en yakın konut, 600 metre uzaklıkta.

Çalışmaların yaklaşık 2 yıl sürede tamamlanması ve faaliyete geçmesi bekleniyor. 49 yıl çalıştırılması tahmin edilen santralın çalışma ömrü duruma göre uzatılacak.

İZİN VERMEYECEĞİZ

BirGün’e konuşan Akçay Havzası Yaşatma Platformu’ndan İlker Dikici, ÇED onayı çıkarsa, çevre köylerle birlikte hareket ederek dava açacaklarını belirtti. Köylerini, topraklarını, sularını zehirleyecek JES projesine karşı direneceklerini ifade eden Dikici, “Zorlu Enerji’nin ÇED sürecini başlattığı Alamus JES, havaya normalin yüzlerce kat üstünde kükürt ve sülfürgibi zehirli gaz salacak. Topraklar verimsizleşecek, halk sağlığı olumsuz etkilenecek. JES’lerin kuşattığı bölgede bir santrala daha izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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ENERJİ SANTRALLARI AYDIN’I KUŞATTI

Tarım ve ormanlık alanların kuşatıldığı her yerde jeotermal santral sayısı her geçen gün artıyor. Son 10 yılda 50 jeotermal santral projesi için ÇED başvurusu yapılırken, 23’üne ÇED olumlu, 20’sine ÇED gerekli değildir kararı verildi. ÇED olumsuz denilen proje sayısı sıfırken ÇED gerekli değildir kararına verilen JES sayısı 1 oldu. Kalan projeler ise hâlâ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ve bağlı müdürlüklerin önünde ‘onay’ bekliyor.