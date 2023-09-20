Kral Charles ilk yurtdışı seyahatini Fransa’ya yapıyor

İngiltere Kralı Charles, ‘kral’ olarak ilk yurtdışı seyahatini Fransa’ya yapıyor. Charles, başkent Paris ve Bordeaux’da temaslarda bulunacağı belirtildi.

İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla adına yapılan açıklamada “Her ikimizin de en büyük sevgi ve hayranlığa sahip olduğu Fransa'ya Kral ve Kraliçe olarak ilk Devlet Ziyaretimize başlarken, Paris ve Bordeaux'da size katılmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İki ülke arasındaki özel bağı ve harika ülkenizin sunduğu her şeyi kutlayacağız. Yakında görüşürüz Fransa!” ifadeleri yer aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Kral Charles’ın ‘prens’ olarak Fransa’ya yaptığı seyahatten görüntüler paylaşarak “Prens olarak ziyaret ettiniz, Kral olarak geri dönüyorsunuz. Majesteleri, hoş geldiniz” mesajını paylaştı.