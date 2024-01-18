Kral Kupası'nda Madrid derbisi heyecanı: Arda Güler kadroda

İspanya Kral Kupası'nda bu akşam Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Arda Güler de maç kadrosunda.

İspanya'da dörtlü Süper Kupa turnuvası yarı finalinin ardından Real Madrid ile Atletico Madrid bu kez Kral Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Real ve Atletico, çeyrek finale kalmak için Atletico Madrid'in sahasında karşılaşacak. Eşleşme tek maç üzerinden oynanacak. Maç TSİ 23.30'da başlayacak.

Maç kadrosuna Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler de dahil edildi. Dün yapılan basın toplantısında konuşan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımının moralinin en üst seviyede olduğunu, yorgunluğu da hesaba katarak çıkarabileceği en güçlü kadro ile sahada olacaklarını söyledi.

ARDA SÜPER KUPA'DA OYNAMIŞTI

İki takım geçen hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan dörtlü İspanya Süper Kupası yarı finalinde karşılaşmış, 120 dakika sonucunda rakibini 5-3 mağlup eden Real Madrid finale yükselmişti. Maçta Arda Güler de 112. dakikada, skor 3-3 iken oyuna girmişti.

Finalde ise Barcelona'yı 4-1 ile geçen Real Madrid, kupayı son 5 yılda üçüncü kez müzesine götürmüştü.

REAL'İN TEK MAĞLUBİYETİ ATLETİCO'YA

Öte yandan ligde oynanan maçı ise Atletico Madrid kendi sahasında 3-1 kazanmıştı. Bu mağlubiyet, bu sezon 28 resmî maça çıkan Real Madrid'in tek mağlubiyeti.

İki takım 4 Şubat'ta bu kez Real Madrid'in sahasında ligde karşı karşıya gelecek.