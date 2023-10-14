Kredi faizleri üçe katlandı, konuta talep azaldı

Konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artması ve yüksek faiz oranlarına dikkat çeken Elfi Gayrimenkul Kurucusu Özkan Aydemir, kredi faizlerindeki yüksek artışın konut edinmeyi de zorlaştırdığını söyledi.

Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve Broker’ı Özkan Aydemir, konut fiyatlarının yüzde 100'ün üzerinde, kredi faizlerinin ise üç kat artmasının ev almayı zorlaştırdığına dikkat çekti.

Aydemir, konut kredi faizleri 0,69 iken 1 milyon liralık kredinin aylık taksidin 12 bin lira olduğunu ancak bugün aynı meblağdaki konut kredisinin aylık taksidinin 34 bin 532 lira toplam geri ödemesinin ise 4 milyon 143 bin 800 lira olduğuna vurgu yaptı.

"KONUT EDİNME ZORLAŞTI"

Faiz artırımları, inşaat ve arsa maliyetlerindeki yükselişler ve enflasyon baskısı sebebiyle konut satışlarında gerileme olduğunu kaydeden Özdemir, özetle şunları söyledi:

"Türkiye'de konut finansmanına erişim aylık yüzde 0,64 faiz oranlarından yüzde 3,39'lara çıktı. Örnek olarak yüzde 0,64’den 1 milyon kredi kullanımda aylık 11 bin 964 lira geri ödemeye bağlı toplam ödeme 1 milyon 435 bin iken şimdi yüzde 3,39’dan hesapladığımızda 34 bin 532 lira aylık ödeme ve 4 milyon 143 bin 800 lira toplam ödeme yapılmaktadır. Konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artması özellikle orta seviyedeki vatandaşlarımızın konut edinmelerini de iyice zorlaştırdı. Büyükşehirlerde konut arzı talebi karşılayamaz hale gelmiştir. Haliyle bu sıkışma fiyatları yukarı çekmektedir."

"ARSA YATIRIMI YAPANLAR DİKKAT ETMELİ"

Fiyatlardaki artışlardan dolayı bazı kesimlerin kaçak yapılaşma, hobi bahçeleri, tiny house gibi farklı arayışlara ve çözümlere yönelmeye başladığını kaydeden Aydemir, şöyle konuştu:

"Ülkemizde gayrimenkul satışı bir önceki aya göre yüzde 10 azalarak eylül ayında toplam 280 bin 58 adete düşmüştür. Resmi verilere göre eylül ayında 100 bin 839 konut, 144 bin 931 arsa-tarla, 11 bin 41 işyeri satılmıştır. 9 bin 898 gayrimenkul satışı ile Bursa 5. sırada, 7 bin 103 satış ile de Balıkesir 8. sırada bulunmaktadır. Son yıllardaki arsa tarla yatırımları da son 10 yılın konut işyeri satışlarının çok üzerine çıkmıştır. Vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olması gerekmektedir. Yapacakları yatırımlarda lokasyon, ulaşımı, bölgenin gelecekteki planlaması, altyapısı (su, elektrik, doğalgaz, yol gibi) ve işlevselliği (toprak yapısı, eğim, çevre şartları), tapu durumu, sahipleri, mülkiyet sorunları gibi hukuki detayları inceleme ve belediyelerin imar bölümü ve tapu kadastro dan bilgi almanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu noktada kendi bölgelerinde aktif ve kuvvetli gayrimenkul ofisleri ve gayrimenkul danışmanları ile istişare içinde olmaları, işlemlerini yasal ve kurallara uygun ofisler vasıtasıyla yapmaları öncelikle vatandaşlarımızı ciddi risklerden koruyacaktır."