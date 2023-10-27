Kredi kartı borcu çok can yakacak

TCMB politika faizini yüzde 35 seviyesine yükseltti. Kararla birlikte kredi kartı faizleri de arttı ve kasımda uygulanacak faiz yüzde 3,71 oldu. Prof. Kozanoğlu, “Kredi kartı ve bireysel kredi faizleri can yakacak” dedi.

BirGün / ANKARA

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine çıkardı. Böylece seçim sonrası değişen ekonomi yönetiminde 5’inci faiz artışına imza attı. TCMB haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500 olmak üzere toplamda 2650 baz puan faiz artırmış oldu.

Banka tarafından yayımlanan karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturduğuna vurgu yapıldı. İsrail-Filistin çatışmalarının yarattığı jeopolitik riskler metne girdi. Metinde “Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminin üst sınırı yüzde 62 seviyesinde bulunuyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) ise 2024 yılı enflasyonu yüzde 33 öngörülüyor. TL mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmeye devam edileceğini vurgulayan kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdüreceğini açıkladı.

Faiz kararının ardından kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları da arttı. Referans faiz oranı aylıkta yüzde 3,16’ya yükselirken, kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,71'e yükseldi. Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye yükseldi.

DURGUNLUK TERCİH EDİLDİ

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Merkez Bankası’nın enflasyon ile ekonomik durgunluk arasında sıkıştığını ancak tercihini ekonomide durgunluktan yana yaptığını söyledi. Özellikle kredi kartı ve bireysel kredi faizlerinin can yakacağını kaydeden Kozanoğlu şu ifadelerini kullandı: “Metinden 2024 yılı yüzde 33 enflasyon hedefinin korunacağı anlaşılıyor. Özellikle kredi kartı ve bireysel kredi faizleri can yakacak. Ekonominin nihai amacı toplumun refahını artırmak, yurttaşların yaşam standardını yükseltmektir. Bu anlamda, büyüme hızlanır, işsizlik düşerse bu alkışlanabilir. Ancak 500 puan faiz artırdı diye TCMB’yi kutlamayı anlamıyorum. Eğer 1000 puan artırsalar PPK’yi omuzlara mı alacaktık!”

TAKSİT SAYISINA SINIRLAMA GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı'nda enflasyonla mücadele için kredi taksitlerine ilave tedbirler alınacağı belirtildi. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan programda enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalara yer verildi. Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak. Kira ve konut fiyat gelişmeleri dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak. Depremin konut stokuna etkisini telafi için yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek. İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak. 25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmasını sağlayacak teşvikler geliştirilecek.

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİ

Haziran ayına kadar politika faizini yüzde 8,5’te sabit tutan TCMB, seçim sonrası faiz arttırımlarına başladı. Haziran ayında yüzde 15’e çekilen faiz temmuzda yüzde 17, 5’e, ağustosta yüzde 25’e, eylülde yüzde 30’a çıkarılmıştı.