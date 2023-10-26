Ekonomistlerden 'faiz artışı' yorumu: "Merkez Bankası tercihini ekonomide durgunluktan yana yaptı"

İktisatçı ve BirGün yazarı Hayri Kozanoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 35'e yükseltmesine ilişkin değerlendirmesinde Merkez Bankası'nın ekonomide durgunluk ile enflasyon arasında tercih yapmak durumunda kaldığını ve seçimini ekonomide durgunluktan yana kullandığını belirtti. Kozanoğlu, "Bireysel kredi faizleri can yakacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 500 baz puan artırdı.

Böylelikle politika faizi yüzde 35'e yükselmiş oldu.

İktisatçı ve BirGün yazarı Hayri Kozanoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyon ile ekonomik durgunluk arasında sıkıştığını ancak tercihini ekonomide durgunluktan yana yaptığını söyledi.

Kozanoğlu ayrıca kredi kartları ve bireysel kredi faizleri konusunda uyarıda bulundu.

Hayri Kozanoğlu ise şunları kaydetti:

"TCMB enflasyon ile ekonomik durgunluk arasında sıkışmıştı. 500 puanlık artışla tercihini ekonomide durgunluktan yana yaptı. Metinden 2 Kasım Enflasyon Raporu’nda 2024 yılı %33 enflasyon hedefinin korunacağı anlaşılıyor. Özellikle KK ve bireysel kredi faizleri can yakacak."

TCMB enflasyon ile ekonomik durgunluk arasında sıkışmıştı.

500 puanlık artışla tercihini ekonomide durgunluktan yana yaptı.

Metinden 2 Kasım Enflasyon Raporu’nda 2024 yılı %33 enflasyon hedefinin korunacağı anlaşılıyor.

Özellikle KK ve bireysel kredi faizleri can yakacak. — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) October 26, 2023

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise "İlke olarak irrasyonellikten rasyonelliğe geçişte faizin böyle tedrici artırılması doğru ama beklentilerin olumlu yönde gelişmesi için bu kararın yapısal reformlarla desteklenmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

TCMB faizi 5 puan artırarak % 35'e yükseltti. İlke olarak irrasyonellikten rasyonelliğe geçişte faizin böyle tedrici artırılması doğru ama beklentilerin olumlu yönde gelişmesi için bu kararın yapısal reformlarla desteklenmesi lazım. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) October 26, 2023

Ekonomist Mustafa Sönmez ise yüzde 5 değil, yüzde 10'luk artışın işe yaramayacağını söyledi. Sönmez, "Dış politikadaki zikzakları, Hamas sempatilerini dışa vuruşları ile öyle çamlar deviriyorlar ki, bu politika faizi artışları neye yarasın! %5 değil 10 puan artırsa işe yarar mı? Risk primini aşağı çeker mi? Hiç sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Dış politikadaki zikzakları, Hamas sempatilerini dışa vuruşları ile öyle çamlar deviriyorlar ki, bu politika faizi artışları neye yarasın!

%5 değil 10 puan artırsa işe yarar mı?

Risk primini aşağı çeker mi?

Hiç sanmıyorum. https://t.co/q1Lb22clVr — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) October 26, 2023

Ekonomist Güldem Atabay ise Merkez Bankası yönetiminin faiz artışı mesajlarının bulunduğuna dikkat çekerek, " yüzde 40-45'e yolu olsa da ben yüzde 35'te duracak, izleyecek diye anlıyorum" yorumunda bulundu.

Atabay şunları ifade etti:

"PPK'dan doğru adım. Benim için net olmayan: Gerektiği zaman, kademeli faiz artışları devam mesajı var. Ücret/vergi artışlarının etkisinin tamamlandığı, beklenti ve hizmetlerle baskıların devam ettiği söyleniyor. Ben %35'te duracak, izleyecek diye anlıyorum.%40-45'e yolu olsa da."