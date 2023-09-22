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Kredi kartı faiz oranları değişti

Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a çıkarması sonrasında kredi kartı faizlerini artırdı. Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Ekonomi
  • 22.09.2023 10:17
  • Giriş: 22.09.2023 10:17
  • Güncelleme: 22.09.2023 10:32
Kredi kartı faiz oranları değişti
Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı sonrasında kredi kartı faizlerinde değişikliğe gidilecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti. Karar sonrasında kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 2,26'dan yüzde 2,71'e yükselecek.

NTV'nin aktardığına göre, Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık yüzde 3,26'ya yükselecek. Aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'ya çıkacak.

Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekim işlemlerindeki aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. Gecikme faiz oranı yüzde 4,32'ye yükselecek.

Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

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