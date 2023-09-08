Kredi kartı kullanımında "sınırlama" gelebilir

Yeni Orta Vadeli Program'da verilen sinyalin ardından ekonomistler kredi kartlarına yönelik yeni düzenleme gelmesini bekliyor. Ekonomistlere göre ekonomideki yeni yol haritası kapsamında kredi kartlarında kısıtlamaya gidilebilir.

Kredi kartı kullanımına ilişkin yeni düzenleme yolda.



Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program'da (OVP) öne çıkan önlemler arasında kredi kartı kullanımı ile ilgili bir madde de yer aldı.

Kart kullanımının tüketim talebini dengeleyecek şekilde yeniden düzenleneceği bildirildi.



Konuya ilişkin NTV'ye konuşan Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, "Kredi kartı bir çeşit tüketiciye açılan kredidir. Genel anlamda iç talebi sınırlamaya dönük bir eğilim görüyoruz. Taksit sayıları düşürülebilir, belli ürün kategorilerinde bu tamamen kaldırılabilir. Bu tür uygulamalar görebiliriz" dedi.



"FAİZLER DAHA DA YÜKSELEBİLİR"



Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki toplantılarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Bu da kredi kartı ve mevduat faizlerine yansıyacak.



Ekonomistlere göre, kredi kartı ile ilgili faizler daha fazla artırılabilir.



Aslanoğlu, "Faizler artırılabilir. Bunu kredi gibi kullanan vatandaşlar açısından daha fazla frenleyici bir işlev görebilir bu tür adımlar. Sonuçta ya miktarsal ya da fiyat anlamında talebi düşürmeye dönük politikaların yansıması" diye konuştu.



ASGARİ ÖDEME TUTARI ARTMIŞTI



Haziran 2022'de 25 bin lira üzeri limiti olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı artırılmıştı.



Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranı yüzde 40'a çıkarılmıştı.



25 bin lira altı limiti olan kredi kartları için yüzde 20 oranı hala aynı.



Ekonomistler, olası düzenlemenin asgari ödeme tutarlarıyla da ilgili olabileceğini belirtiyor.