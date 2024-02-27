Kredi kartına sınırlama tüketiciyi zora sokar

Ekonomi Servisi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kredi kartı harcamalarına yeni sınırlama getirilmesinin perakendeciyi ve tüketiciyi zorlayacağı belirtiliyor. BMD üyeleri arasında yapılan anketin sonuçları değerlendiren Öncel, yılın ilk ayının hem adet satışı, hem de ciro anlamında zayıf geçtiğini bildirdi.

Öncel, "Diğer taraftan maliyetler çok fazla artıyor. Firma yeterli ciroya ulaşamadığında krediyle çarkı çevirmesi gerekiyor. Yüzde 40-45 kredi faiziyle borcu döndürmek sürdürülebilir bir çözüm değil" dedi. Kredi kartı ile harcamalara sınırlamanın perakendeciyi ve tüketiciyi zorlayacağını kaydeden "Yüksek enflasyon ortamında kredi kartıyla taksitli alışveriş, tüketiciye bir nebze de olsa nefes aldırıyor. Kartla harcamaya yeni sınırlama perakendeciyi ve vatandaşı zorlar. Dolayısıyla en azından belli bir limitin altındaki kartlı alışverişe ve tüketici kredisine yeni sınırlama getirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.