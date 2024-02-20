Kremlin'den Navalni'nin eşi Navalnaya'nın sözlerine yanıt: Suçlamalar "asılsız ve kaba"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni’nin ölümüne ilişkin Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik suçlamalar hakkında açıklama yaptı. Peskov, suçlamaların "asılsız" ve "kaba" olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cezaevinde ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suçlamaların "asılsız" ve "kaba" olduğunu söyledi.

Peskov, Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybetmesi konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Navalni'nin eşi Yuliya Navalnaya'nın, dün yayımladığı görüntüde, eşinin ölümünden Putin'i suçlamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Elbette, Rusya Devlet Başkanı'na yönelik suçlamalar asılsız ve kaba. Bu suçlamalar kanaatsiz, doğrulanmış değil" dedi.

SORUŞTURMA TALEBİNE YANIT

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Navalni'nin ölümüyle ilgili şeffaf uluslararası soruşturmaya izin verilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Özellikle Borrell'den bu tür talepleri kesinlikle kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.