Kremlin'den Rus muhalif Navalni'nin ölümüne ilişkin ilk açıklama

Kremlin, Rusya'da cezaevinde tutuklu bulunan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Kremlin'den "Ölüm nedeni ile ilgili bilgimiz yok" açıklaması yapıldı. Açıklamada, ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Navalni'nin ölümüyle ilgili bilgilendirildiği belirtildi.

Kremlin, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalni’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Peskov, Federal Cezaevi Hizmetleri'nin belirli kurallar çerçevesinde Navalni'nın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır" dedi.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e konuya ilişkin bilgi verildiği ifade edildi.

ÖLÜMÜNDE 'ŞÜPHE'

Reuters'in aktardığına göre, Navalni'nin yardımcısı Leonid Volkov ise yaptığı açıklamada, "Rus makamları Aleksey Navalny'yi, hapishanede öldürdüklerine dair bir itiraf yayınladı. Bunu doğrulamak ya da doğru olmadığını kanıtlamak için herhangi bir yolumuz yok" dedi.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), tutuklu muhalif Aleksey Navalni’nin cezaevinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

FSİN'den yapılan açıklamada, Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3 no'lu cezaevinde bulunan Navalni'ye ilişkin "Navalnıy'a yapılan gerekli tıbbi müdahaleler olumlu sonuç vermedi. Doktorlar öldüğünü tespit etti. Ölüm nedeni araştırılıyor" ifadelerine yer verildi.