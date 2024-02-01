Kremlin'den Türk bankaları açıklaması: Çözüm arıyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türk bankalarının Rus müşterilere yönelik kuralları sıkılaştırdığının farkında olduklarını ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmak için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Türk bankalarının Rus müşterilere yönelik kuralları sıkılaştırdığının farkında olduklarını ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmak için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre Peskov, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Türk bankalarının Rus müşterilerine yönelik kuralları sıkılaştırdığının farkında olduklarını kaydeden Peskov, Rusya'nın bu konu hakkında Türkiye ile diyalog hâlinde olduğunu ve bu sorunun ABD'nin "agresif" baskısından kaynaklandığını söyledi.

Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya sert yaptırımlar uygulamasından bu yana Türkiye, Rusya'nın ticari faaliyetleri ve para akışı için transit nokta haline gelmişti.

Kaynak: ekonomim.com