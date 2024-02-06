Kremlin'den Türkiye mesajı: Ortak banka kurulacak mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklenen Türkiye ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'de gaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların gündeme geleceğini kaydetti.

Siyaset 06.02.2024 13:31 Giriş: 06.02.2024 13:31

Güncelleme: 06.02.2024 13:41 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağını belirterek, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır" dedi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Putin'in bu ay gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR GÜNDEME GELECEK? Ziyarette, Türkiye'de gaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların ele alınıp alınmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Tüm bu konular gündemde olacak" ifadesini kullandı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti. Kremlin'den Türk bankaları açıklaması: Çözüm arıyoruz