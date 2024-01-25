Kremlin: Esirleri taşıyan uçağı Ukrayna vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dâhil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında esir değişimine götürülmek üzere Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın Ukrayna sınırındaki Belgorod yakınlarında iki füze ile vurulduğu aktarılırken, kazadan sağ kurtulan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Nazi Kiev rejimi, Ukrayna askerlerinin yok edilmesinden Rusya'yı suçlamak için bu adımı attı. Ukrayna yönetimi gerçek yüzünü gösterdi, vatandaşlarının canını hiçe saydı" denildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürü Andriy Yusov, Rusya ile dün için planlanan esir değişiminin henüz gerçekleşmediğini bildirdi. Yusov, esirlerin düşürülen uçakta olabileceği bilgisinin araştırıldığını söyledi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın önceki gün Kiev, Harkiv ve Pavlohrad bölgelerine yaptığı füze saldırısında ölü sayısının 18’e, yaralı sayısının ise 130’a yükseldiğini duyurdu.