Kreşteki 'fentanil' ölümüyle ilgili üçüncü gözaltı

ABD'de bir kreşte, bir çocuğun aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da hastaneye kaldırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentinde kreşte bir çocuğun ölümüne neden olan fentanil olayıyla ilgili olarak bir kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi.

Bir yaşındaki Nicholas Dominici, Bronx semtinde kaldığı kreşte döşemenin altına saklanan büyük miktarda fentanile maruz kalarak hayatını kaybetmiş, üç çocuk da aynı sebeple hastaneye kaldırılmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre olayla ilgili son olarak 38 yaşındaki Renny Antonio Parra Paredes, kreşte saklanan uyuşturucunun dağıtımına yardımcı olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis, şüphelinin evinde yapılan aramada, ilaç paketlerinin üstüne baskı yapmak için kullanılan damgaların ele geçirildiğini açıkladı. Paredes'in evinde uyuşturucu hazırlamakta kullanılan dijital tartı ve plastik torba gibi eşyalar da bulundu.

Olayın ardından Divino Niño kreşinin sahibi Grei Mendez ve kiracısı Carlisto Acevedo Brito'ya, uyuşturucu bulundurma ve cinayet suçlamalarından dava açıldı. Avukatı Mendez'in suçlamaları reddettiğini ve uyuşturucunun kreşte saklandığından habersiz olduğunu iddia etti. Yetkililer, polis olay günü okula gelmeden önce büyük torbalarla kreşten çıktığı güvenlik kamerasınca kaydedilen kreş sahibinin eşini arıyor.

FENTANİL NEDİR?

Eroinden 50 kat daha güçlü sentetik bir ağrı kesici olan fentanil, ABD'de uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki artıştan sorumlu tutuluyor. 2010 yılında ülke genelinde aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle ölenlerin sayısı 40.000'den azdı ve bu ölümlerin yaklaşık yüzde 10'u fentanil kaynaklıydı. 2021 yılında ise ölü sayısı yılda 100.000’e ulaştı ve bunların yüzde 66’sı fentanil ile bağlantılıydı.