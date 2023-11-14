KRT'nin yeni sahibi Fırat Bozfırat'tan Mustafa Sarıgül iddialarına yanıt

KRT TV'nin yeni sahibi Fırat Bozfırat, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kanal ile herhangi bir bağı olmadığını savundu. Bozfırat, "Mustafa Sarıgül'ün KRT'yle uzaktan yakından bağı yok, kanalın sahibi benim" ifadelerini kullandı.

A- A A+

KRT TV'nin yeni sahibi Fırat Bozfırat, kanal hakkındaki Mustafa Sarıgül iddialarını reddetti. Medyaradar'a konuşan Bozfırat, "Mustafa Sarıgül'ün KRT'yle uzaktan yakından bağı yok, kanalın sahibi benim" ifadesini kullandı. Bozfırat ayrıca yeni yayın döneminde köklü değişiklikler yapacaklarını belirterek, “Çok konuşulacak projeleri hayata geçireceğiz. Yeni ekran yüzleri ve yepyeni programlarla KRT Türkiye’nin yeni merkez medyası olacak” şeklinde konuştu. Bozfırat, Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi'nde genel başkan yardımcısı olarak görev almıştı. KRT TV satıldı