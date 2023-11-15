KRT TV'nin yeni sahibi Bozfırat: Sarıgül'ün kanal ile uzaktan ya da yakından bir bağı söz konusu değildir

KRT TV Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Bozfırat, kanalın Güneşim Medya'dan satın alınma sürecine dair yazılı açıklamasında CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e dair iddiaları reddetti. Bozfırat ayrıca Sarıgül ailesinden herhangi bir ismin de KRT TV ile bağının bulunmadığını söyledi.

KRT TV Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Bozfırat, KRT TV'nin Güneşim Medya'dan satın alınma sürecine dair yazılı açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün "kanalın sahibi olduğu"na dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bozfırat, Sarıgül'ün ya da Sarıgül ailesinden herhangi bir ismin KRT TV ile bağının söz konusu olmadığını belirtti.

Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi'nde bir dönem genel başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Bozfırat, Mustafa Sarıgül'ün KRT TV'nin satış sürecinde yer aldığına yönelik iddiaları da yalanladı.

Fırat Bozfırat yazılı açıklamasında "Kanalımızda herhangi bir habere konu olan milletvekillerine ne kadar söz hakkı tanınıyorsa Sayın Sarıgül’e de günü, saati geldiğinde aynı hakkın kullanılması dışında herhangi ayrıcalık tanınmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"SATIŞ SÜRECİNİN HERHANGİ BİR AŞAMASINDA YER ALMAMIŞTIR"

Fırat Bozfırat'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Uzunca bir süredir KRT TV’nin satışına ilişkin Güneşim Medya ile yürüttüğümüz görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte 13 Kasım itibariyle kanalın devri fiilen de tarafımıza yapılmıştır. Ancak bu süreçte özellikle bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekle ilgisi olmayan bazı tezviratların yayılması tarafımızca üzüntüyle karşılanmıştır. Sayın Mustafa Sarıgül, halihazırda CHP’nin Erzincan Milletvekili olup saygın bir siyasetçidir. Ancak KRT TV’nin ne gerçek sahibidir, ne de satış sürecinin herhangi bir aşamasında yer almıştır. Sayın Sarıgül de TBMM’de Türk milletini temsil eden 600 milletvekilimizden biridir. Kanalımızda herhangi bir habere konu olan milletvekillerine ne kadar söz hakkı tanınıyorsa Sayın Sarıgül’e de günü, saati geldiğinde aynı hakkın kullanılması dışında herhangi ayrıcalık tanınmayacaktır. Keza Sarıgül ailesinden herhangi bir ismin de KRT TV ile uzaktan ya da yakından herhangi bir bağı, bağlantısı söz konusu değildir.

KRT TV bugüne kadar gazetecilik ve yayıncılık ilkelerine bağlı kalmaya özen göstermiştir. Aynı çizgisini bundan sonra da hassasiyetle devam ettirecektir. Yeni dönemde de tarafı olduğu tek şey kamu yararı olacaktır, özgür ve demokratik bir Türkiye olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin, her kesimin, her rengin sesi olmak, hak ve hukukuna sahip çıkmak en büyük önceliği olacaktır. Bunu en iyi şekilde yerine getirebilmek için de KRT TV kısa sürede yeniden yapılandırılacak, hem teknik, hem editöryal olarak çok daha güçlü şekilde yoluna devam edecektir."