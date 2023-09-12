KRT TV, Semra Topçu Bildirici'nin sunduğu 'Haftanın Panoraması' programını yayından kaldırdı

RTÜK tarafından 3 kez yayın durdurma cezası verilen, KRT ekranlarında yayınlanan 'Haftanın Panoraması' ekrandan kaldırıldı. Gazeteci Semra Topçu Bildirici veda mesajı paylaştı.

Gazeteci Semra Topçu Bildirici, KRT TV'de ekrana gelen 'Haftanın Panoraması' programının yayından kaldırıldığını açıklayarak kanala veda mesajı yayımladı.

Semra Topçu'nun sunumuyla her hafta KRT ekranlarında yayınlanan 'Haftanın Panoraması' programına geçtiğimiz ağustos ayında, RTÜK tarafından ceza kesilmişti. RTÜK tarafından 3 kez durdurma cezasının yanı sıra KRT'ye de yüzde 3 para cezası kesilmişti. Cezanın ardından programın sunucusu Topçu'dan veda açıklaması geldi.

KRT'DE KÜÇÜLME KARARI



Sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan Semra Topçu Bildirici, KRT'nin mali nedenlerle küçülme kararı vererek programı yayından kaldırdığını duyurdu.

Topçu mesajında şu ifadelere yer verdi:

" 'Haftanın Panoraması'na RTÜK'ün verdiği 3 program yayın durdurma cezasının tebliğini bekliyordum. Ancak KRT TV, mali nedenlerle küçülme kararı gerekçesiyle programı yayından kaldırdı. KRT TV'ye veda ederken, yayında ve yapımda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim."