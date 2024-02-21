Kübra 2. sezon tarihi | Kübra 2. sezon ne zaman?

Afşin Kum’un romanından uyarlama olan Netflix'te yayınlanan Kübra dizisinin 2. sezon tarihi paylaşıldı. Maneviyata dönmüş olan tornacı bir kenar mahalle gencinin hikâyesinin anlatıldığı Kübra dizisinin ilk sezonunun yayınlanmasının ardından Kübra 2. sezon ne zaman sorusu gündeme gelmişti. Peki, Kübra 2. sezon ne zaman? İşte Kübra 2. sezon tarihi!

Afşin Kum’un romanından Netflix dizisine uyarlanan Kübra dizisinin 2. sezon tarihi paylaşıldı. Daha önce Sıcak Kafa isimli romanı da Netflix'e uyarlanan Afşin Kum'un Kübra isimli dizisi Netflix'te pek çok kişi tarafından ilgiyle takip edildi. İlk sezonunun yayınlanmasının ardından ise Kübra 2. sezon ne zaman sorusu gündeme gelmişti. Netflix Türkiye bir açıklama yaparak Kübra 2. sezon tarihi hakkındaki duruma son noktayı koydu. Peki, Kübra 2. sezon ne zaman? İşte Kübra 2. sezon tarihi!

Kübra 2. sezon tarihi

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Kübra dizisinin ikinci sezonu hakkında açıklama yapan Netflix dizinin 2. sezonunun 2024 Haziran ayı içerisinde yayınlanacağını duyurdu.

Kübra 2. sezon ne zaman?

Netflix, geçen ay çıkış yapan; yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın bulunduğu Kübra dizisinin 2. sezonu 2024 Haziran ayında izleyicisinin karşısında olacak.

Kübra 2. sezon oyuncu kadrosu

Kübra dizisinin 2. sezonunda yer alacak oyuncu kadrosu şuana kadar bilindiği kadarıyla şu şekilde:

Çağatay Ulusoy

Aslıhan Malbora

Ahsen Eroğlu,

Nazan Kesal

Cihan Talay

Aytek Şayan

Meric Rakalar

Deniz Işın

Onur Ünsal

Mehmet Çağrı Çıtanak

Ahmet Mümtaz Taylan

Kübra dizisi 2. sezon konusu

Netflix, senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin 2. sezonuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Kübra hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına başka bir sınav olarak gören Gökhan'ın asıl mücadelesi şimdi başlamaktadır. Kendisini 'Semavi' yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır; yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir. Peki Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mıdır?"