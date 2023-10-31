Küçükçekmece Belediyesi kapılarını üniversite öğrencilerine açtı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 1 Kasım itibariyle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün öğrencilere hizmet vereceğini duyurdu.

Son günlerde öğrenci yurtlarında meydana gelen gıda zehirlenmesi haberleri sonrası, Küçükçekmece Belediyesi harekete geçti.

1 Kasım’dan itibaren Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi’nde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde 17.00 - 19.00 saatleri arasında üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek imkanı sağlayacak.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi kendi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Aşevimizin kapılarını öğrencilerimize açıyoruz. Dün akşam haberlere de yansıyan, ilçemizde bulunan bir öğrenci yurdunda yaşanan gıda zehirlenmesi ile ilgili süreci yakından takip ediyorum. Çok şükür evlatlarımızın durumları iyi. 1 Kasım tarihinden itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün içerisinde bulunan aşevimizin kapılarını çocuklarımıza açıyor, 17.00 - 19.00 saatleri arasında onları ağırlamaya başlayacağımız haberini de ilk sizinle paylaşmak istiyorum. Her zaman yanınızdayım evlatlarım.”