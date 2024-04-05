Kulis: AKP'de beş ismin ve üç bakanın istifası istenecek

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 31 Mart yerel seçimlerinde yenilgiye uğrayan AKP’de aralarında Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un da bulunduğu beş kişinin ve üç bakanın istifasının isteneceğini yazdı.

31 Mart yerel seçimlerinde 22 yıl sonra ikinci parti olan AKP'de, Erdoğan'ın seçim sonrası ifade ettiği 'özeleştiri' süreci devam ediyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP’de bazı isimlerin istifasının isteneceği kulisini aktardı.

Aralarında Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un da bulunduğu beş kişinin ve üç bakanın istifasının isteneceğini belirten Saymaz bugün yayımlanan yazısında, “31 Mart’ın sorumlusu olarak gösterilen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Genel Sekreter Fatih Şahin’in kellesi gidebilir” diye yazdı.

ÜÇ BAKAN DEĞİŞEBİLİR

Saymaz, "istifa" değil "görevden affını istemenin" hakim olduğu parti içi yönetimle ilgili edindiği şu kulisleri aktardı:

“Adalet Bakanı Yılmaz Tunç teşkilata hakim olamadığı ve pasif olduğu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu beklenen performansı gösteremediği; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da politika üretemediği için Erdoğan tarafından başarısız bulunuyor. Bu üç bakan hükümetin birinci yılında değiştirilebilir.”