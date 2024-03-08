Kulis: AKP'nin masasındaki anketlerde kim önde?

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında AKP’ye giden yerel seçim anketlerine ilişkin kulis bilgileri aktardı. Kamuoyuyla paylaşılan anketlerde İBB Adayı Ekrem İmamoğlu 2 veya 3 puan önde görünürken AKP’lilerin kendi anketlerinde ise halen başa baş durumun sürdüğü iddiaları konuşuluyor. Bazı partililer, İstanbul’da kararsız oranının yüzde 15 civarında olduğunu dile getiriyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, 31 Mart yerel seçimine ilişkin AKP’nin yaptığı anketlerle ilgili kulis bilgilere yer verdi.

Babacan’ın “AKP’lilerin saha analizi tatsız: Emekliler, ekonomi, isteksizlik” başlıklı yazısında, Ankara’da sahaya inen AKP’liler, kendilerini en çok zorlayan konuları, düşük emekli maaşı, artan hayat pahalılığı ve örgütün isteksiz hali olarak özetliyor.

Babacan’ın aktardığına göre, AKP’liler önlerine çıkan sorunları özetlerken, “İlk başlık emekliler. Bu kesimde iki ayrı sıkıntı var. En düşük emekli aylığıyla geçinme sorunu yaşayanlar çok karşımıza çıkıyor. Diğer sorun ise yüksek prim ödemesine rağmen en düşük emekli aylığı ile aralarındaki makas kapanan ve haksızlığa uğradıklarını düşünen kitleler. Ekonomik sorunlar, enflasyon ve hayat pahalılığı her gittiğimiz yerde önümüze çıkıyor” değerlendirmeleri yapıyorlar.

AKP kulislerine konuşulan konulardan bir diğeri ise İstanbul seçimi. Kamuoyuyla paylaşılan anketlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, AKP’nin Adayı Murat Kurum’a 2 veya 3 puan fark attığı görülürken AKP’lilerin kendi anketlerinde ise halen başa baş durumun sürdüğü iddiaları konuşuluyor. Bazı partililer, İstanbul’da kararsız oranının yüzde 15 civarında olduğunu dile getiriyor.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

"Genel tablo böyle ortaya konulurken, konu bir türlü ivme kazanılamayan İstanbul adayı için neler yapılacağına geliyor. Temel olarak tabanın, örgütlerin isteksizliğine ilişkin saptamalar da sık sık önümüze geliyor. Hatta Murat Kurum’a destek vermek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanların kampanyanın bir unsuruna dönüştürülmesi tartışılıyor. Ama bunun olumsuz etkileri olacağını iddia edenler de az değil.

ERDOĞAN SAHAYA İNERSE NE OLUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahada olmasının, Ankara’da lehte, İstanbul’da aleyhte sonuç doğurabileceğini, sert ve polemik ağırlıklı bir kampanyanın sıkıntıları olabileceği değerlendiriliyor. Bu durumda, Erdoğan karşıtlığının devreye gireceği ve muhalefeti birleştireceği yorumları yapılıyor.

AKP kulislerine göre, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyayı çok iyi kullanıyor ve buna çok para ayırıyor. Murat Kurum’un potlarını sürekli izleyip, büyüten bir ekip olduğu iddiası var. AKP’nin eski yöntemlerini şimdi İmamoğlu ve ekibinin gayet iyi kullandığı belirtiliyor.

ANKETLER NE DİYOR

Kamuoyuyla paylaşılan anketler, AKP’ye de geliyor. Son dönemde art arda yapılan birkaç anket olduğu, bunlarda İmamoğlu’nun 2 veya 3 puan önde göründüğü, kendi anketlerinde ise halen başa baş durumun sürdüğü iddiası var. Bazı partililer, İstanbul’da kararsız oranının yüzde 15 civarında olduğunu, bunların yarısının ideolojik tercihlerle partilerine döneceğini, kalanların vereceği kararın belirleyici olacağını dile getiriyorlar.

Murat Kurum’un bir türlü yükselmeyen ivmesi için son virajda yeni vaatler ve yeni projeler açıklanacak. Daha önce de yazdığımız gibi bakanlıkların İstanbul ağırlıklı projeleri bu döneme denk getirilerek lanse edilecek. Atatürk Havalimanı’nın Tekno Parka dönüştürülmesi, geçen hafta açıklanan Haydarpaşa Garı projesi gibi konularla destek verilmeye çalışılıyor.

ANKARA AYNI GİBİ

Ankara’ya gelince. Partideki havada önemli bir değişiklik yok. Mansur Yavaş açık ara önde. Sadece Turgut Altınok’un birkaç puanlık ivme kazandığı bunun da farkı pek etkilemediği ve 13 puan fark olduğu savunuluyor. Ankara ekibi, kampanyada ihmal edildiklerini ve yalnız bırakıldıklarını düşünüyor.

İLGİNÇ SAPTAMALAR

Daha ilginç saptama ise Ankara’nın ilçeleriyle ilgili. Başkentte Mansur Yavaş’ın kazanacak olmasının ilçelerde AKP’nin aleyhine sonuç doğurabileceğini söyleyenler var. Şöyle ki; seçmenin büyükşehirde kime verdiyse, ilçede de onun partisini tercih etme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bu durumun, Ankara’nın ilçelerinde CHP’nin oy artırması, hatta AKP’deki bazı ilçelerin CHP’ye geçmesine neden olabileceği değerlendiriliyor."