Kulis: CHP'nin hedefinde AKP ve MHP'den 5 ilçeyi almak var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar, Keçiören başta olmak üzere Mamak, Gölbaşı, Etimesgut ve Polatlı’yı kazanma potansiyeli olduğunu söylüyor.

Farklı birçok şirketin anketine göre Ankara’daki yerel seçim yarışını CHP’nin adayı, mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş açık ara önde götürüyor.

CHP’nin Ankara’da Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ olmak üzere sadece 3 ilçe belediyesi bulunuyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elde etme iddiasıyla yola çıkan Yavaş bu sayıyı yükseltmeyi istiyor.

Yavaş’ın hedefinde AKP ve MHP’li belediye başkanlarınca yönetilen 5 ilçeyi almak var.

Yavaş’a yakın kaynaklar Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’un belediye başkanlığını yaptığı Keçiören başta olmak üzere Mamak, Gölbaşı, Etimesgut ve Polatlı’yı da kazanma potansiyeli olduğunu söylüyor.