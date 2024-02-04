Kulis: DEM Parti’nin İstanbul kararının perde arkası

DEM Parti’nin tabanının Ekrem İmamoğlu’ndan memnun kalmadığı ve CHP’yle yapılan görüşmelerde sonuç alınmadığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday çıkarma kararı aldığı öne sürüldü.

DEM Parti’nin İstanbul’da aday çıkarmasının tabandan gelen baskının etkili olduğu kulislere yansıdı

Gazete Duvar’ın kulis haberine göre, DEM Parti’nin aldığı kararda CHP ile yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalmasından ziyade parti tabanının “adayımızı çıkaralım” tutumu etkili oldu.

İMAMOĞLU ETKİSİ

Yakın zamanda Rawest Araştırma’nın “DEM Parti aday çıkarmalı mı?” sorusuna yüzde 70 “çıkarmalı” yanıtı ile dikkat çeken anket sonucunu hatırlatılırken, Rawest Araştırma’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na vurgu yapıldı.

İzmir ve Mersin’de belli ölçülerde Kürt seçmende olumlu izlenimlerin oluştuğu ancak İstanbul’da bu durumun söz konusu olmadığı belirtilirken, şunlar da kaydedildi: “Bu sonucu CHP de iyi okumalı. 5 yılın ardından aslında bu anketin tersinin olması beklenirdi. Ama görünen o ki, CHP belediyeleri önceki seçimde oy aldıkları DEM Parti seçmeninin hayatlarına dokunamamış, geçen 5 yılda olumlu anlamda bir algı oluşturamamış. İzmir, Mersin’de bu bir ölçüde vardı ama İstanbul’da Kürt seçmen 'İmamoğlu’ndan memnunuz, devam etmeli' demiyor.”