Kulis: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki küslük değil, 'pazarlık gerginliği'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da gerçekleştirdiği son üç etkinlikte yer almaması tartışmalara neden olurken, CHP kaynaklarından “kontrollü gerginlik bu” açıklaması geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun bir süredir yanyana gelmemesi kulislerde "Küsler mi" tartışmalarına yol açarken, CHP kaynaklarından "Küslük değil, ‘pazarlık gerginliği’ de denebilecek kontrollü gerginlik bu" değerlendirmesi geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; CHP kaynakları, İmamoğlu-Kılıçdaroğlu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Adaylık açıklamasının gecikmesinin rahatsızlık yaratması normal. Canan Kaftancıoğlu ile yaşadığı gerilimler nedeniyle yeni İstanbul il başkanının kim olacağı da Ekrem Bey için önemli. Ancak İstanbul delegasyonundaki dağılımın zorlu pazarlık süreçlerine yol açması da bir başka gerilim nedeni. Her ne kadar Kemal Bey, ‘Adayımız’ dese de bu işin sonu değil, Ekrem Bey için ilçe belediye başkan adayları da bir başka sorun kaynağı. Birlikte çalışacağı bu adayların belirlenmesi noktasında da büyük beklentileri var. Sonuçta bunların ‘pazarlık’ sürecine, bu zorlu sürecin de bir gerginliğe yol açması doğal. O nedenle bunu küslük değil de ‘pazarlık gerginliği’ denebilecek kontrollü bir gerginlik diye değerlendirmek daha doğru olabilir.”

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da gerçekleştirdiği son üç etkinlikte yer almamasıyla ilgili soruya ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz" diyerek kendisine bilgi verilmediğini ima etmişti.