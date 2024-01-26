Kulis: Memleket Partisi İstanbul’da aday çıkaracak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ikinci kez görüşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında anlaşma sağlanamadığı öne sürülürken, kulislere göre Memleket Partisi İstanbul'da aday çıkaracak.

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Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ikinci kez görüşen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce arasında anlaşma sağlanamadığı iddia edildi. Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün görüşmelerin yeniden başlatılması için telefonla mesaj gönderdiği ama İnce’nin bu mesaja cevap vermediği iddia edilirken, Memleket Partisi’nin pazartesi günü adaylarını açıklayacağı, İstanbul için de aday çıkaracağı öne sürüldü. İnce’nin ekibinden adayların pazartesi günü açıklanacağı şeklinde hazırlık yapılmasını istediği belirtilirken, eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen’in önümüzdeki hafta İstanbul adayı olarak açıklanacağı konuşuluyor. Cuma’ya işaret etmişti: Özgür Özel ile Muharrem İnce bir araya gelmiş