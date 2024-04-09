Kulis | Şimşek yanıtladı: Emekliye seçim öncesi neden zam yapılmadı?

Yerel seçimde istediği sonucu alamayarak ikinci parti konumuna düşen AKP'nin MYK toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, seçim öncesi emekli ve memura neden zam yapılmadığıyla ilgili "Bunu yapmak için Türkiye’nin yurtdışından yüzde 50’den fazla faizle borçlanması gerekecekti" dediği öğrenildi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında, yerel seçimle birlikte büyük oy kaybı yaşadığı belgelenen ve birçok belediyeyi kaybederek ikinci parti konumuna düşen AKP'de yapılan MYK toplantısına ilişkin bir kulis bilgisini paylaştı.

Babacan'ın "Şimşek’in zor sınavı" başlıklı yazısından aktardığına göre, iktidarın yaşadığı oy kaybına sebep olarak gösterilen yapılmayan zamlarla ilgili yöneltilen sorulara ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilere ve memurlara neden zam yapmadıklarını açıkladı.

Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Seçim süresince, AKP’ye avantaj sağlayacak vaatlerin hayata geçirilmesinin önündeki engel olarak görülen Mehmet Şimşek, önce partinin üst yönetimine, sonra da partinin MYK’sına derdini anlattı. Sadece derdini anlatmakla, kalmadı dert de dinledi. Çünkü yaşanan başarısızlıktan kötü yönetimi değil, 'seçim rüşveti' verilmemesini sorumlu tutanlar oldu. Asıl 'perde arkası' bilgilerle başlayıp, bakan Şimşek’in sıraladığı 'kemer sıkma' politikaları ile devam edelim.

Edindiğimiz bilgiye göre, bu toplantılarda Şimşek maaş artışları ve emeklilerle ilgili neden düzenleme yapılmadığıyla ilgili soruların muhatabı oldu. Verdiği yanıtlar ilginç:

'Seçim sonuçlarında sadece ekonomi etkili değil. Örneğin memura çok iyi zam verdik ama karşılığı olmadı. Ankara örneği ortada. Memur şehri 1,5 milyon memur var ama Mansur Yavaş yüzde 60 oyla kazandı…' Saptaması haksız değil. AKP’nin ilçeler dahil tüm şehirdeki oy toplamı bir milyon 48…

Diğer bir saptaması ise emeklilere yönelik düzenlemeyle ilgili. Bakan Şimşek’in MYK üyeleri, emekliler için neden gerekli adımların atılamadığı sorulduğunda, 'Bunu yapmak için Türkiye’nin yurtdışından yüzde 50’den fazla faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak gelecek nesilleri ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik' dediği iddia ediliyor."