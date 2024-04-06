Yol haritasını belirledi: Mehmet Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var

Türkiye, yerel seçimler ve bayram tatilinin ardından yoğun bir ekonomi gündemine odaklanmaya hazırlanıyor. Bayram sonrası 5 düzenleme masaya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde olduğu değerlendiriliyor.

Ramazan Bayramı sonrası gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelecek düzenlemelere çevrildi. Bayram sonrası genel kurul, ekonomi gündemiyle yoğun mesai yapacak.

Hükümetin ilk hedefi tek haneli enflasyon olacak. Bayram sonrası 5 düzenleme masaya gelecek.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu kapsamda yol haritasını belirledi.

KALICI REFAH ARTIŞINI HEDEFLİYOR

Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' düşüncesinin hakim olduğu Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var.

Buna göre;

• Temmuz ayında emekli ve memur zammı, aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek.

• Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece kalıcı refah artışının temelleri atılmış olacak.

• Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek.

• Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda olacak..

MECLİS GÜNDEMİ YOĞUN

Öte yandan Meclis gündemine gelecek 5 düzenleme ise şöyle:

• Kripto para yasasında sona gelindi. Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri olacak.

• Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi masada olacak.

• Vergi istisnaları ve indirim oranları masaya yatırılacak.

• Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek.

• Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.