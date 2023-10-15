Kulis: Soylu, belediye başkan adaylığı teklif edilirse kabul etmeyecek

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun kendisine yerel seçimlerde belediye başkan adaylığının önerilmesi durumunda teklifi kabul etmeyeceği öne sürüldü. Ayrıca Soylu'nun yerel seçimlerin ardından yeni bir pozisyon alma hazırlığında olduğu kaydedildi.

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerin ardından yeni bir pozisyon almaya hazırlandığı iddia edildi.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt'un aktardığı kulis bilgisine göre, Soylu, yerel seçimler için kendisine belediye başkanlığı adaylığının teklif edilmesi halinde söz konusu teklifi kabul etmeyecek.

Soylu'nun yerel seçimlerin ardından sağ seçmende olan karşılığını koruyarak hareket etmesinin beklendiği, yeni bir parti kurma seçeneğinin de ihtimaller arasında yer aldığı ifade edildi.,

Kısa Dalga yazarı Bozkurt, Soylu'ya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Süleyman Soylu’nun “rahatsız olduğunu” yazmanın haber değeri yok. Haber değeri olan bundan sonra ne yapacağı. Herkes gibi ben de bir belediye başkan adaylığı beklentisinde olduğunu tahmin ediyordum. Ama böyle bir teklifle gelinmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini yakın çevresine açıklamış. Soylu yerel seçimler sonrasında yeni bir pozisyon almaya hazırlanıyor. Sağ seçmende var olan karşılığını azaltmadan politik geleceğine ilişkin karar verecek. MHP’ye geçme seçeneği teknik olarak zor olduğu için yeni parti seçeneği aklının bir köşesinde tahminen bulunuyor."