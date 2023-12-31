Kulis | Süleyman Soylu'dan eski bakanlara: Sayemde hepiniz milletvekili oldunuz

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun milletvekili olan bazı eski bakanlarla sohbet sırasında esprili şekilde, "Sayemde hepiniz milletvekili oldunuz" dediği iddia edildi. Genel seçim sonrası eski bakanların milletvekili olarak Meclis'te yer alması siyaset kulislerinde "(Erdoğan) Başta İçişleri Bakanı olmak üzere bazı bakanlarla yolları ayırmak istiyor. Kırgınlık yaratmamak için böyle toplu bir değişime gitti" şeklinde değerlendirilmişti.

14-28 Mayıs seçimlerinin sonucunda iktidar değişmedi ama hem AKP Meclis grubu hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde büyük yenilenme yaşandı.

AKP milletvekillerindeki değişim oranı yüzde 65’i bulurken partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürpriz kararıyla büyükşehirlerden aday gösterilen 15 bakan da milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapmaya başladı.

Bakanların milletvekili yapılması kararı, "Meclis’te güçlü temsil", "Seçim sürecine dinamizm kazandırmak", "Kamuoyuna değişim mesajı" vermek olarak yorumlanmıştı.

Ancak Erdoğan’ın bu kararını, "Başta İçişleri Bakanı olmak üzere bazı bakanlarla yolları ayırmak istiyor. Kırgınlık yaratmamak için böyle toplu bir değişime gitti" şeklinde değerlendirenler de oldu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Meclis kulislerine bakılırsa bu değerlendirmeyi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynen paylaşıyor.

Öyle ki Soylu’nun milletvekili olan bazı eski bakanlarla sohbet sırasında esprili şekilde, "Sayemde hepiniz milletvekili oldunuz" diye takıldığı anlatılıyor.